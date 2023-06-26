Игрок АПЛ забил 17 голов в 4 матчах любительского Кубка Несокрушимости

В Украине с 3 июня по 9 июля проходит любительский футбольный турнир Кубок Несокрушимости, в котором принимают участие 16 команд.

В составе одного из коллективов нашлось место неожиданному гостю, а именно вингеру Шахтера, проведшему вторую половину сезона в аренде в Лестере, Тете.

Бразилец усилил состав команды СМУ, являясь на данный момент лучшим бомбардиром соревнования. За 4 поединка футболист записал на свой счет ошеломляющие 17 голов.

У футболиста будет шанс улучшить свои достижения. 1 июня пройдет полуфинал турнира, где СМУ встретится с Гашека. Отметим также, что за свое временное пристанище игрок провел один поединок в Христианской футбольной лиге, где результативными действиями не отличился.

Напомним, что в АПЛ с Лестером у Тете дела шли гораздо хуже. За 13 матчей он забил лишь один гол, а его клуб вылетел по итогам сезона.