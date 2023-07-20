Севилья - Индепендьенте Дель Валье: обзор и результат матча Кубка Вызова

УЕФА и КОНМЕБОЛ в рамках своего сотрудничества придумали новый турнир - Кубок Вызова, в рамках которого встречаются победители Лиги Европы и Копа Судамерикана.

В первом розыгрыше трофея судьба свела испанскую Севилью и эквадорский Индепендьенте Дель Валье.

Матч выдался не слишком интересным, команды создавали крайне мало моментов. В первом тайме чуть острее были номинальные гости, что помогло им открыть счет уже на 10 минуте. Голом отличился Лаутаро Диаз.

После перерыва Севилья действовала опаснее. "Нервионцы" не дали сопернику нанести ни одного удара по воротам, а сами пытались отыграться, что у них получилось сделать уже в компенсированное время. На 90+1 минуте Педро Ортис сравнял счет.

Благодаря этому матч перешел в серию пенальти, которая продлилась всего 4 удара. В ней сильнее оказались номинальные хозяева, что позволило им взять первый в истории розыгрыш Кубка Вызова

Статистика и результат матча Кубка Вызова Севилья - Индепендьенте Дель Валье.

Севилья - Индепендьенте Дель Валье 1:1 (по пенальти - 4:1)

Голы: Педро Ортис, 90+1 - Диаз, 10

Удары: 11 - 5

Удары в створ: 5 -1

Владение мячем: 60% - 40%

Атаки: 154 - 79