Аутсайдер АПЛ подпишет таланта МЮ

Ноттингем Форрест усилит линию атаки талантливым футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "лесники" подпишут Энтони Элангу из Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

Шведский вингер согласился уйти из стана "красных дьяволов". Детали контракта футболиста с новым клубом остаются неизвестными.

Напомним, ранее также сообщалось, что Ноттингем заинтересован в услугах Дина Хендерсона, который уже выступал за команду на правах аренды.

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