iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер АПЛ подпишет таланта МЮ

Энтони Эланга переберется в стан "лесников".
Сегодня, 19:13
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Ноттингем Форрест усилит линию атаки талантливым футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "лесники" подпишут Энтони Элангу из Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

Шведский вингер согласился уйти из стана "красных дьяволов". Детали контракта футболиста с новым клубом остаются неизвестными.

Напомним, ранее также сообщалось, что Ноттингем заинтересован в услугах Дина Хендерсона, который уже выступал за команду на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мю Энтони Эланга

Статьи по теме

Хавбек МЮ привлек внимание клубов из Саудовской Аравии Хавбек МЮ привлек внимание клубов из Саудовской Аравии
МЮ уничтожил Челси на домашней арене МЮ уничтожил Челси на домашней арене
Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером
МЮ и Ливерпуль поборются за победителя ЧМ-2022 МЮ и Ливерпуль поборются за победителя ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Футбол21:14
Лилль Фонсеки подпишет чемпиона мира по футболу
Европа20:51
Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Магуайра
Европа20:44
Бавария может перехватить у саудовского клуба хавбека Ливерпуля
Европа20:23
Кейн не собирается форсировать уход из Тоттенхэма
Футбол20:16
Марсель Малиновского усилился форвардом Челси
Европа19:55
Звезда женской сборной Швейцарии получила дерзкую просьбу от фаната
ММА19:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:26
В Баварии разногласия из-за условий будущего контракта с Уокером
Футбол19:13
Аутсайдер АПЛ подпишет таланта МЮ
Европа18:52
А где скидка? Интер пытается сбить цену на Зоммера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK