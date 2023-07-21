Аутсайдер АПЛ подал предложения по двум игрокам МЮ

Ноттингем Форест сделал сразу два предложения по игрокам Манчестер Юнайтед, пишет Фабрицио Романо.

"Лесники" хотели бы заполучить Энтони Элангу и Дина Хендерсона. При чем последнего клуб хотел бы получить в рамках арендного соглашения.

Инсайдер не называет суммы, предлагаемые Ноттингемом, но, Эланга оценивается Трансфермарктом в 18 млн евро.

При этом также отметим, что ранее мы приводили, какие ценники выставил МЮ на своих игроков. Эланга оценивается клубом в 20 млн евро.

Ранее, напомним, стало известно, что ПСЖ заинтересовался игроком лондонского Арсенала.

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