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Аутсайдер АПЛ подал предложения по двум игрокам МЮ

"Лесники" попробуют подписать Элангу и Хендерсона.
Сегодня, 16:25
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Ноттингем Форест сделал сразу два предложения по игрокам Манчестер Юнайтед, пишет Фабрицио Романо.

"Лесники" хотели бы заполучить Энтони Элангу и Дина Хендерсона. При чем последнего клуб хотел бы получить в рамках арендного соглашения.

Инсайдер не называет суммы, предлагаемые Ноттингемом, но, Эланга оценивается Трансфермарктом в 18 млн евро.

При этом также отметим, что ранее мы приводили, какие ценники выставил МЮ на своих игроков. Эланга оценивается клубом в 20 млн евро.

Ранее, напомним, стало известно, что ПСЖ заинтересовался игроком лондонского Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ноттингем Форест

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