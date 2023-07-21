ПСЖ намерен усилиться конкурентом Зинченко

Нуну Тавареш может перейти в стан парижан.

ПСЖ хочет усилить линию защиты талантливым футболистом.

Как сообщает издание Relevo, парижане обратили внимание на Нуну Тавареша из Арсенала. Сумма потенциальной сделки неизвестна.

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Заинтересованность в услугах португальца появилась после того, как его соотечественник Нуну Мендеш получил травму, а Бернат перестал входить в планы столичного гранда.

Отметим, что прошлый сезон левый защитник провел в аренде в Марселе. За провансальцев сыграл 31 матч, забив шесть мячей и не отдав результативных передач.

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