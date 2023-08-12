Видео дебютного гола Артема Довбика в Ла Лиге
Украинец с первых минут начал покорять сердца испанских болельщиков.
Украинец Артем Довбик официально дебютировал за Жирону и сразу же отметился первым голом в составе нового клуба.
Форвард откликнулся на подачу с фланга от своего соотечественника Виктора Цыганкова, сравняв счет в матче против Реал Сосьедада.
Отметим, что благодаря этому взятию ворот Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге.
Видео дебютного гола Артема Довбика в чемпионате Испании
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