Видео дебютного гола Артема Довбика в Ла Лиге

Украинец Артем Довбик официально дебютировал за Жирону и сразу же отметился первым голом в составе нового клуба.

Форвард откликнулся на подачу с фланга от своего соотечественника Виктора Цыганкова, сравняв счет в матче против Реал Сосьедада.

Отметим, что благодаря этому взятию ворот Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге.

Видео дебютного гола Артема Довбика в чемпионате Испании

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