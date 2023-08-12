Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге

Форвард стал первым украинцем, отметившимся голом с передачи соотечественника.

Артем Довбик с первых минут пребывания в Ла Лиге начинает радовать болельщиков Жироны и украинцев.

Форвард отметился голом менее, чем через 10 минут после своего официального дебюта и заодно установил уникальное достижение.

Ассист на Артема отдал Виктор Цыганков, что сделало нападающего первым в истории футболистом из Украины, который забил в чемпионате Испании с передачи соотечественника.

На момент написания новости в матче ничья - 1:1.