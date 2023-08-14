Популярная певица посетила матч Челси - Ливерпуль
Матч Челси - Ливерпуль в первом туре чемпионата Англии не обошелся без присутствия звездных болельщиков.
Поединок посетила молодая американская певица Оливия Родриго, которая, вероятно, является поклонницей "синих".
После игры исполнительница сфотографировалась с защитником лондонцев Беном Чилвеллом, который презентовал ей именную футболку.
New Chelsea fan unlocked: @OliviaRodrigo! 🔵#CheLiv pic.twitter.com/zhZWT1uYXk— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2023
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Отметим, что Родриго заполучила широкую известность около двух лет назад после выхода своего самого популярного сингла "Good 4 u".
На счету 20-летней певицы несколько авторитетных наград, среди которых Грэмми за лучшего нового артиста и лучший вокальный поп-альбом.
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