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Популярная певица посетила матч Челси - Ливерпуль

Оливия Родриго очертила свои клубные пристрастия.
Сегодня, 16:23
Оливия Родриго и Бен Чилвелл / Twitter
Оливия Родриго и Бен Чилвелл / Twitter

Матч Челси - Ливерпуль в первом туре чемпионата Англии не обошелся без присутствия звездных болельщиков.

Поединок посетила молодая американская певица Оливия Родриго, которая, вероятно, является поклонницей "синих".

После игры исполнительница сфотографировалась с защитником лондонцев Беном Чилвеллом, который презентовал ей именную футболку.

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Отметим, что Родриго заполучила широкую известность около двух лет назад после выхода своего самого популярного сингла "Good 4 u".

На счету 20-летней певицы несколько авторитетных наград, среди которых Грэмми за лучшего нового артиста и лучший вокальный поп-альбом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Оливия Родриго

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