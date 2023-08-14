Популярная певица посетила матч Челси - Ливерпуль

Матч Челси - Ливерпуль в первом туре чемпионата Англии не обошелся без присутствия звездных болельщиков.

Поединок посетила молодая американская певица Оливия Родриго, которая, вероятно, является поклонницей "синих".

После игры исполнительница сфотографировалась с защитником лондонцев Беном Чилвеллом, который презентовал ей именную футболку.

Читай также: Челси - Ливерпуль 1:1 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Отметим, что Родриго заполучила широкую известность около двух лет назад после выхода своего самого популярного сингла "Good 4 u".

На счету 20-летней певицы несколько авторитетных наград, среди которых Грэмми за лучшего нового артиста и лучший вокальный поп-альбом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!