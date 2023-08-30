Реал подпишет еще одного украинского вратаря

16-летний футболист будет выступать за одну из молодежных команд клуба.

Испанский Реал усилится перспективным украинским вратарем.

Как сообщает Марио Кортегана, "сливочные" близки к подписанию 16-летнего Ильи Волошина из Райо Махадаонда. Детали сделки неизвестны.

Волошин будет выступать за команду Хувениль Б, где играют футболисты до 19 лет. В последствии он может дорасти до третьей, второй или основной команды столичного клуба.

Илья подпишет контракт на 3 года, что является максимально возможным сроком для игроков его возрастной категории. Голкипер, который является воспитанником ДЮСШ города Новомосковск станет вторым украинским вратарем в системе мадридского клуба, в основной команде играет 24-летний Андрей Лунин

Напомним, на нашем сайте вы сможете следить за событиями трансферного дедлайна, который пройдет с 1 по 2 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!