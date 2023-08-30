iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал подпишет еще одного украинского вратаря

16-летний футболист будет выступать за одну из молодежных команд клуба.
Сегодня, 17:18
Илья Волошин / instagram.com
Илья Волошин / instagram.com

Испанский Реал усилится перспективным украинским вратарем.

Как сообщает Марио Кортегана, "сливочные" близки к подписанию 16-летнего Ильи Волошина из Райо Махадаонда. Детали сделки неизвестны.

Волошин будет выступать за команду Хувениль Б, где играют футболисты до 19 лет. В последствии он может дорасти до третьей, второй или основной команды столичного клуба.

Илья подпишет контракт на 3 года, что является максимально возможным сроком для игроков его возрастной категории. Голкипер, который является воспитанником ДЮСШ города Новомосковск станет вторым украинским вратарем в системе мадридского клуба, в основной команде играет 24-летний Андрей Лунин 

Напомним, на нашем сайте вы сможете следить за событиями трансферного дедлайна, который пройдет с 1 по 2 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Реал Мадрид

Статьи по теме

Хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ Хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ
Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Галатасарай, Брага и Янг Бойз - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Цуренко обыграла французскую теннисистку на старте US Open Цуренко обыграла французскую теннисистку на старте US Open
Свитолина без проблем обыграла немецкую теннисистку в первом раунде US Open Свитолина без проблем обыграла немецкую теннисистку в первом раунде US Open
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол20:03
Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной
ММА19:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Футбол19:46
Аутсайдер АПЛ арендует конкурента Зинченко
Сборные19:40
Чемпионат мира по баскетболу-2023: США уничтожили Иорданию, Иран уступил Испании
19:25
Левандовски: В Барселоне у меня нет поддержки в нападении
Европа19:19
Месси поможет Интер Майами увеличить доход к 2024-му году в несколько раз
Украина18:58
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала игрока Шахтера, Александрия отпустила двух футболистов
Европа18:52
Футбольные династии: звездные игроки, дети которых тоже играют на высоком уровне
Футбол18:38
Хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ
Европа18:24
Защитник Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK