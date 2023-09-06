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Манчестер Юнайтед может перехватить трансферную цель Баварии

"Красные дьяволы" заинтересованы в Жоау Пальиньи.
Сегодня, 21:17
Жоау Палинья
Жоау Палинья

Манчестер Юнайтед не собирается останавливать усиление своей опорной зоны на покупке Софяьна Амрабата. 

Как сообщает The Athletic, "красные дьяволы" в январе могут нацелиться на приобретение Жоау Пальиньи. Сумма трансфера может составить 70 млн евро.

Отметим, что летом португалец был близок к переходу в Баварию, но переход сорвался из-за того, что Фулхэм, где сейчас играет футболист, не нашел ему замену. 

Ранее сообщалось, что мюнхенцы зимой вернутся за своей целью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бавария Мюнхен

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