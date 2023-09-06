Бавария намерена зимой возобновить переговоры по хавбеку сборной Португалии

Мюнхенская Бавария была близка к тому, чтобы в последний день работы летнего трансферного окна приобрести хавбека Фулхэма Жоау Пальинью.

И хотя клубы уже обо всем договорились, а игрок был рад такому трансферу, переход не состоялся - "дачники" не успели найти 28-летнему португальцу подходящую замену.

Но, судя по всему, это еще не конец саги. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Evening Standard Низаара Кинселлу, Бавария рассчитывает ближе к зиме возобновить переговоры по Пальинье.

Главный тренер англичан Марку Силва не желает терять важного исполнителя своей команды. Но при этом клуб будет готов отпустить футболиста, если у него появится замена.

В качестве игроков на позицию португальца летом рассматривались Скотт МакТоминей (Манчестер Юнайтед) и Пьер-Эмиль Хойбьерг (Тоттенхэм). Ожидается, что оба хавбека будут доступны к покупке в январе.

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