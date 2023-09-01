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У Баварии сорвалось два трансфера в дедлайн

Мюнхенцы, похоже, стали главными неудачниками последнего дня трансферного окна.
Сегодня, 19:32
Жоао Палинья
Жоао Палинья

Немецкое трансферное окно заканчивается на 2 часа раньше, чем итальянское и на несколько часов раньше, чем испанское, английское и французское.

Главным недополучателем выгоды от такого решения местных футбольных властей стала Бавария. У мюнхенцев сорвалось два трансфера на вход.

"Красные" пытались подписать Армелу Беллу-Котчапа из Саутгемптона и Жоао Палинью из Фулхэма, однако, трансферу португальца помешало то, что "дачники" не нашли ему замену, а переход немца не успели оформить.

В то же время, Бавария не сможет теперь рассчитывать на Раяна Гравенберха, ведь коллектив Томаса Тухеля, надеясь, что удастся подписать Пальинью, отпустил нидерландца в Ливерпуль и эта сделка, судя по всему, не сорвется.

Напомним, на нашем сайте вы сможете следить за трансферным дедлайном.


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