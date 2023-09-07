Легенда Челси может возглавить саудовский клуб
Джон Терри, вероятно, попробует свои силы в качестве главного тренера.
Чемпионат Саудовской Аравии продолжает привлекать не только действующих футболистов, но и легенд футбола в качестве наставников.
Как сообщает TalkSport, следующим, кто окажется в этой азиатской стране может стать Джон Терри. Легенду лондонского Челси рассматривают на пост рулевого Аль-Шабаба.
Издание отмечает, что бывший игрок на данный момент не единственный кандидат. Имена других претендентов не разглашаются.
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На данный момент Терри занимает одну из должностей в академии Челси.
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