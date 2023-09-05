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Одноклубник Миколенко перейдет в саудовский клуб

Демарай Грей станет футболистом команды, которую возглавляет Стивен Джеррард.
Вчера, 22:51
Демарай Грей
Демарай Грей

Английский хавбек Демарай Грей вскоре сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист Эвертона добился того, что "ириски" отпустят его в Саудовскую Аравию, где еще открыто трансферное окно.

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Грей станет новым футболистом Аль-Иттифака, который возглавляет Стивен Джеррард. Финансовые детали остаются неизвестными.

С "зелеными" Демарай подпишет контракт на четыре года. Денежный вопрос личного соглашения также остается неизвестным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Аль-Иттифак Демарай Грей

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