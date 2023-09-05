Одноклубник Миколенко перейдет в саудовский клуб
Демарай Грей станет футболистом команды, которую возглавляет Стивен Джеррард.
Английский хавбек Демарай Грей вскоре сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист Эвертона добился того, что "ириски" отпустят его в Саудовскую Аравию, где еще открыто трансферное окно.
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Грей станет новым футболистом Аль-Иттифака, который возглавляет Стивен Джеррард. Финансовые детали остаются неизвестными.
С "зелеными" Демарай подпишет контракт на четыре года. Денежный вопрос личного соглашения также остается неизвестным.
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