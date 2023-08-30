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Эвертон с Миколенко вышел в следующий раунд Кубка Лиги

"Ириски" едва дожали Донкастер.
Вчера, 23:58
Эвертон
Эвертон

В рамках 1/32 финала Кубка английской Лиги Эвертон в гостях встретился с Донкастер Роверс.

В этом матче "ириски" проводили ротацию, что позволило выйти на поле впервые в этом сезоне Виталию Миколенко.

Неожиданно именно номинальные хозяева первыми создали опасный момент, а затем еще один ближе к концу первого тайма. Эвертон смог ответить лишь за несколько минут до окончания первого тайма, но затем пропустил.

Томми Роу отдал прекрасную передачу на Джо Айронсайда, который и отправил мяч в ворота мерсисайдцев перед самым перерывом.

После возобновления игры Шон Дайч сделал ряд замен, которые помогли изменить ход встречи. На 72 минуте Бето отметился первым голом в составе новой команды, на 82 минуте Арно Данджума, который также перебрался этим летом в команду имел отличный шанс вывести команду вперед, но у него не получилось. Через минуту дубль оформить не получилось у Бето, но "ириски" все же вырвали победу.

За несколько минут до конца поединка уже упомянутый Данджума получил мяч у штрафной площадки и отправил его в левый нижний угол ворот Донкастера. Итог - вымученная победа фаворита со счетом 1:2.

Статистика матча Кубка Лиги Донкастер Роверс - Эвертон

Донкастер Роверс - Эвертон 1:2

Голы: Айронсайд, 44 - Бето, 73, Данджума, 88

xG: 1.70 - 1.62
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 3 - 5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Донкастер

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