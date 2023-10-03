Красная карточка на ЧМ и ссора с Фергюсоном: на Netflix выходит документалка про Бекхэма
Уже в среду, 4 октября, на Netflix выходит новый документальный фильм "Бекхэм" о становлении одного из самых ярких британских футболистов в истории.
Режиссером четырехсерийной ленты стал оскаровский лауреат Фишер Стивенс. Фильм попробует рассказать о самых важных моментах становления Дэвида.
Авторы вспомнят и историю с красной карточкой на чемпионате мира, когда Англия вылетела от Аргентины, а Бекхэм стал национальным врагом для всей Британии.
Вспомнят и о ссоре с сэром Алексом, когда тут запустил в Бэкса бутсой, что в итоге послужило причиной для его ухода из МЮ. И, конечно же, об отношениях Дэвида и Виктории.
Также авторы обещают множество эксклюзивных интервью не только с Бекхэмом, но и с его друзьями и родными, разными легендами футбола, включая Эрика Кантона, Роберто Карлоса и многих других.
Ранее, напомним, сообщалось, что клуб Бекхэма заинтересован в услугах хавбека Реала.
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