Русин попал в заявку сборной Украины на матч против Мальты, Степаненко - вне заявки

Сергей Ребров определился со списком футболистом, которые могут сыграть в сегодняшнем матче.

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 Украина сыграет с Мальтой.

Наставник "сине-желтых" определился с заявкой на матч. Впервые в нее попал форвард Сандерленда Назарий Русин. Однако, в предстоящем матче не сыграет Тарас Степаненко, причина отсутствия которого пока неизвестна.

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Заявка сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 против Мальты

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Защитники: Богдан Михайличенко (Динамо Загреб), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон), Денис Попов (Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер)

Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Егор Назарина, Георгий Судаков, Александр Зубков (все - Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Александр, Караваев, Виталий Буяльський (Динамо), Сергей Сидорчук (Вестерло)

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо), Назарий Русин (Сандерленд)

Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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