Легенда Барселоны заявил, что Месси заслужил Золотой мяч

Христо Стоичков заявил, что в этом году Месси как никто заслужил Золотой мяч.

Легенда Барселоны считает, что его ЗМ - это командное достижение, а Лионель все сделал сам.

"Я не выиграл Золотой мяч, я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.

Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот Золотой мяч", – цитирует Стоичкова Onda Cero.

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