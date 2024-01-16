Экс-игрок МЮ нашел вариант продолжения карьеры в МЛС
Джесси Лингард может стать игроком Портленда.
Джесси Лингард наконец нашел вариант для продолжения карьеры, утверждает Daily Mail.
Ранее, напомним, вингер уволил всех своих агентов после того, как они в течение долгого времени не могли найти игроку новый клуб.
Новые же работники сразу же нашли для Джесси вариант, но за океаном. Игрок может присоединиться в Портленд Тимберс.
Издание утверждает, что Лингард может переехать в МЛС уже в январе, если стороны успеют согласовать все детали контракта.
Ранее также сообщалось, что Глейзеры не стали оплачивать услуги юристов для МЮ.
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