Экс-игрок МЮ нашел вариант продолжения карьеры в МЛС

Джесси Лингард наконец нашел вариант для продолжения карьеры, утверждает Daily Mail.

Ранее, напомним, вингер уволил всех своих агентов после того, как они в течение долгого времени не могли найти игроку новый клуб.

Новые же работники сразу же нашли для Джесси вариант, но за океаном. Игрок может присоединиться в Портленд Тимберс.

Издание утверждает, что Лингард может переехать в МЛС уже в январе, если стороны успеют согласовать все детали контракта.

Ранее также сообщалось, что Глейзеры не стали оплачивать услуги юристов для МЮ.

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