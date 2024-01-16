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Расходы на заключение сделки между МЮ и INEOS будут оплачены из бюджета клуба

Глейзеры оплатят только предоставленные лично им услуги.
Сегодня, 17:15
Аврам Глейзер / Getty Images
Аврам Глейзер / Getty Images

Манчестер Юнайтед самолично должен будет оплатить расходы по сделке с INEOS, пишет The Athletic.

Издание пишет, что для заключения этой сделки было нанято 56 юристов, чьи услуги МЮ оплатит за счет средств клуба.

Глейзеры же будут оплачивать только финансовых консультантов, которые давали советы американским бизнесменам, все остальное ложится на баланс клуба.

О какой сумме идет речь не уточняется, однако ситуация выглядит довольно странной.

Ранее также сообщалось, что вингер МЮ притягивает интерес многих клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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