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Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ

Факундо Пельистри может сменить клубную прописку.
Сегодня, 12:33
Факундо Пельистри / Getty Images
Факундо Пельистри / Getty Images

Уругвайский вингер Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри может сменить клубную прописку в поисках игровой практики.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на Маттео Морретто, уругваец в это трансферное окно доступен для ухода. Футболистом интересуются Гранада, ПСВ и Лос-Анджелес Гэлакси.

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Испанский и нидерландский клубы готовы арендовать футболиста в то время, как команда из МЛС намерена подписать Факундо на постоянной основе.

В ближайшее время руководство МЮ проведет с заинтересоваными сторонами переговоры, чтобы определить дальнейшее будущее Пельистри.

Стоит отметить, что в текущем сезоне футболист провел 14 матчей, но при этом лишь трижды выходил в стартовом составе и отметился одним ассистом.

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