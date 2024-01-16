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Откровенный вид: возлюбленная звезды Манчестер Юнайтед удивила горячим образом на карнавале

Лисандро Мартинес встречается с роскошной моделью.
Сегодня, 00:01
Лисандро Мартинес и Мури Лопес / The Sun/thesun.co.uk
Лисандро Мартинес и Мури Лопес / The Sun/thesun.co.uk

Девушка футболиста Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинеса Мури Лопес удивила своим видом на аргентинском карнавале.

Возлюбленная аргентинца опубликовала  фото в Instargam. На них полуобнаженная блондинка позирует на традиционном карнавале, посещаемом ежегодно в аргентинском городе Гвалегвай.

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Мури Лопес одета в блестящий золотой комбинезон. Образ дополнил головной убор с перьями, позолоченные бусы и высокие каблуки.

Аргентинец встречается с девушкой 2012 года. 

Ранее супруга Зубкова показала откровенное фото с гипсом.

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