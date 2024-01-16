Откровенный вид: возлюбленная звезды Манчестер Юнайтед удивила горячим образом на карнавале

Девушка футболиста Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинеса Мури Лопес удивила своим видом на аргентинском карнавале.

Возлюбленная аргентинца опубликовала фото в Instargam. На них полуобнаженная блондинка позирует на традиционном карнавале, посещаемом ежегодно в аргентинском городе Гвалегвай.

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Мури Лопес одета в блестящий золотой комбинезон. Образ дополнил головной убор с перьями, позолоченные бусы и высокие каблуки.

Аргентинец встречается с девушкой 2012 года.

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