iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике

Аргентинка продолжает радовать подписчиков.
Сегодня, 14:25
Ванда Нара / Instagram
Ванда Нара / Instagram

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, опубликовала в соцсетях очередные "горячие" фото в купальнике.

В Инстаграм сторис модель показала, как записывает свой голов на студии, а уже спустя несколько минут отправилась в бассейн. При этом, девушка все это время была в довольно откровенном купальнике.

Напомним, не так давно Икарди сделал второе предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов о тяжелой болезни девушки.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара показала откровенное фото с Икарди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванда Нара

Статьи по теме

Ванда и Икарди вместе с детьми посетили всемирно известный дельфинарий Ванда и Икарди вместе с детьми посетили всемирно известный дельфинарий
Синяки под глазами: Жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби Синяки под глазами: Жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби
Возлюбленная Икарди стала победительницей шоу "Танцы со звездами" Возлюбленная Икарди стала победительницей шоу "Танцы со звездами"
Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа16:27
Почеттино - о матче против Мидлсбро: Мы не можем позволить себе проигрывать в таких играх
Европа15:53
Холанд пропустит ближайший матч Ман Сити
Европа15:21
Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона
Европа14:59
Арсенал заинтересован в услугах одного из открытий Серии А
Украина14:50
Шахтер продлил контракт с основным полузащитником
Европа14:25
Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Европа14:20
Руководство Реала считает подписание Мбаппе практически невозможным
Европа13:57
Ливерпуль опережает МЮ в борьбе за лидера французского гранда
Европа13:47
Бывший игрок Челси и Манчестер Юнайтед покинет Ренн по странным причинам
Европа13:22
Каррагер - о Манчестер Юнайтед: Команда предсказуема и скучна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK