Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Аргентинка продолжает радовать подписчиков.
Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, опубликовала в соцсетях очередные "горячие" фото в купальнике.
В Инстаграм сторис модель показала, как записывает свой голов на студии, а уже спустя несколько минут отправилась в бассейн. При этом, девушка все это время была в довольно откровенном купальнике.
Напомним, не так давно Икарди сделал второе предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов о тяжелой болезни девушки.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара показала откровенное фото с Икарди.
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