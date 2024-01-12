Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, опубликовала в соцсетях очередные "горячие" фото в купальнике.

В Инстаграм сторис модель показала, как записывает свой голов на студии, а уже спустя несколько минут отправилась в бассейн. При этом, девушка все это время была в довольно откровенном купальнике.

Напомним, не так давно Икарди сделал второе предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов о тяжелой болезни девушки.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара показала откровенное фото с Икарди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!