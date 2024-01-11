Прибыли в Аргентину: Ванда Нара показала откровенное фото с Икарди
Девушка наслаждается времением с футболистом.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди находится на больничном после полученной травмы лица.
Футболист вместе со свой супругой Вандой Нарой отправились в Аргентину, откуда опубликовали совместные фотографии.
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На снимках пара отдыха, а модель была отдета в черное нижнее белье.
Аргентинец мило обнимал Ванду и целовал ее.
Ранее сообщалось, что Роналду похвастался объятием с Джорджиной, опубликовав пикантное фото.
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