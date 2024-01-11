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Прибыли в Аргентину: Ванда Нара показала откровенное фото с Икарди

Девушка наслаждается времением с футболистом.
Сегодня, 10:04
Мауро Икарди с Вандой Нарой / instagram.com/wanda_nara
Мауро Икарди с Вандой Нарой / instagram.com/wanda_nara

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди находится на больничном после полученной травмы лица.

Футболист вместе со свой супругой Вандой Нарой отправились в Аргентину, откуда опубликовали совместные фотографии.

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На снимках пара отдыха, а модель была отдета в черное нижнее белье.

Аргентинец мило обнимал Ванду и целовал ее.

Ранее сообщалось, что Роналду похвастался объятием с Джорджиной, опубликовав пикантное фото.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди

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