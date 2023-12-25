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Фенербахче и Галатасарай устроили скандал в соцсетях из-за спорного эпизода с Икарди

"Львы" остались недовольны работой арбитра.
Сегодня, 00:30
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

В Турции состоялся центральный матч 18-го тура между двумя лидерами в лице Фенербахче и Галатасарая.

Как это часто бывает, поединок не обошелся без скандала, однако, в этот раз он получил свое развитие уже после матча, хотя причиной стало именно событие во время встречи. 

Один из игроков Фенербахче отмахнулся от Мауро Икарди в своей штрафной, попав тому в глаз, однако, судья не дал за это ни пенальти, ни тем-более желтой карточки.

После игры Галатасарай показал то, какие последствия от данного эпизода остались у аргентинца после матча, сопроводив это официальным заявлением.

"Те, кто хочет справедливости только для себя, продолжали сегодня манипулировать турецким футболом по всем каналам!. Зал VAR и 26 камер не видят, и нам стыдно за них", - написали "львы" в своем Twitter.

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Позже им ответил Фенербахче, заявив, что данные последствия остались у Икарди не из-за инцидента с их игроком, а из-за того, что во время поединка он ударился в штангу.

"Попытка создать жертву из-за удара игрока об стойку ворот.  Мы оставляем это на усмотрение общественности".

Точку в противостоянии вне футбольного поля на данный момент поставил форвард "канареек" Эдин Джеко.

"Икарди ударился головой о стойку ворот, а они выкладывают его в Instagram и плачут о пенальти... типично для них. Стыдно", - сказал босниец.

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