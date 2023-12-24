Возлюбленная Икарди стала победительницей шоу "Танцы со звездами"

Аргентинская модель открыла в себе новые таланты.

Ванда Нара, жена форварда Галатасарая Мауро Икарди, стала победительницей итальянской вариации шоу "Танцы со звездами".

Аргентинка вместе со своим именитым партнером Паскуалем Ла Рокка, который является профессиональным танцором, завоевали первое место благодаря невероятному танго.

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Судьи отметили упорную работу Ванды, которая уделяла тренировкам почти все свое свободное время.

Отметим, Ла Рокка также становился победителем прошлого сезона "Танцев со звездами".

Ранее сообщалось, что Икарди вместе с Вандой приняли участие в съемке рекламы парфюмов турецкого бренда.

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