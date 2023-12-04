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Икарди вместе с Вандой приняли участие в съемке рекламы парфюмов турецкого бренда

Аргентинская пара продолжает развиваться в медийной сфере.
Сегодня, 13:44
Нара и Икарди / Instagram
Нара и Икарди / Instagram

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди и его возлюбленная Ванда Нара снялись в новой рекламе парфюмов турецкого бренда ZEN Pirlanta.

Жена футболиста поделилась в соцсетях фотографией со съемки, показав, как выглядит на экране ее мужчина.

Напомним, Икарди и Нара не так давно подписали эксклюзивное соглашение с ZEN Pirlanta, став их официальным лицом в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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