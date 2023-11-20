Не опять, а снова: Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди сделал предложение своей возлюбленной Ванде Наре.

"Он сделал мне предложение после 10 лет совместной жизни. Мы еще ни с чем не определились, но было приятно получить предложение".

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"Само собой, свадьба состоится в Аргентине. Единственное, что пока определено - это то, что Рождество мы проведем в Европе. В последнее время я поняла, что нужно больше наслаждаться моментом и меньше заниматься планированием будущего", - приводит слова Нары издание Marca.

Напомним, в 2014-м году Мауро и Ванда уже проводили бракосочетание в Аргентине, однако после этого неоднократно расходилось и сходились на фоне разных скандалов.

Вероятно, вторая свадьба связана с тяжким недугом 36-летней модели. СМИ подозревают, что у девушки лейкемия.

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