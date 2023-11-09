"Плохая с*ка": Жена Икарди выпустила клип на дебютный трек

Ванда Нара, возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди, объявила о старте музыкальной карьеры.

Аргентинка опубликовала в Ютубе первый клип на сольную песню под названием "Bad Bitch". За 20 часов данное видео набрало чуть более 250 тысяч просмотров, при этом получив почти 8 тысяч лайков.

Сама Нара планирует в будущем записать еще несколько треков, чтобы потом поехать на гастроли по городам Южной и Северной Америки.

Ранее сообщалось, что Икарди с Вандой Нарой оригинально поздравили с Хэллоуином.

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