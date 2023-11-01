Устрашающие костюмы и яркие образы: Икарди с Вандой Нарой оригинально поздравили с Хэллоуином

Во вторник, 31 октября, в мире прошел международный праздник - Хэллоуин.

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди вместе с возлюбленной Вандой Нарой отлично погуляли.

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Парочка вместе со своими детьми и друзьями "пошумели" на торжестве, примеряв на себе несколько образов.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед устроил своей дочери день рождения в стиле известного сериала.

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