Устрашающие костюмы и яркие образы: Икарди с Вандой Нарой оригинально поздравили с Хэллоуином
Аргентинская парочка по полной отпраздновала международный праздник.
Во вторник, 31 октября, в мире прошел международный праздник - Хэллоуин.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди вместе с возлюбленной Вандой Нарой отлично погуляли.
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Парочка вместе со своими детьми и друзьями "пошумели" на торжестве, примеряв на себе несколько образов.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед устроил своей дочери день рождения в стиле известного сериала.
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