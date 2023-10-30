Косплей года: Одноклубник Месси нарядился охранником Лео на Хэллоуин

Во вторник, 31 октября, отмечается международный праздник - Хэллоуин. Многие футболисты готовят себе различные образы, чтобы быть нарядным на своих мероприятиях.

Наиболее уникальным стал футболист Интер Майами Роберт Тэйлор.

29-летний финский полузащитник сделал себе оригинальный костюм - охранник Лионеля Месси Чуэко.

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Чуэко был нанят американским клубом, чтобы тот всегда находился с аргентинцем рядом.

Напомним, Месси с семьей встретился со звездой мировой эстрады.

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