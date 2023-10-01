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Бывший игрок Манчестер Юнайтед устроил своей дочери день рождения в стиле известного сериала

Англичанин заработал звание "лучшего в мире отца".
Вчера, 23:18
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Джесси Лингард похвастался в соцсетях тем, как прошел день рождения его дочери.

Футболист оформил праздник в стиле сериала "Уэнсдей", пригласив также аниматора.

Кроме того, игрок также станцевал известный танец главной героини вместе с дочерью, вызвав массу умиления у пользователей.

Напомним, Лингард все еще находится без клуба. Последней командой англичанина был Ноттингем Форест.

Ранее сообщалось, что экс-игрок МЮ неожиданно присоединился к команде Джеррарда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: день рождения Джесси Лингард

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