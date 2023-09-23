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Экс-игрок МЮ неожиданно присоединился к команде Джеррарда

Лингард будет тренироваться с Аль-Иттифаком.
Сегодня, 20:18
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Джесси Лингард в течение некоторого времени будет тренироваться с Аль-Иттифаком, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что саудовский клуб возглавляет легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, и именно он будет решать судьбу Джесси.

Лингард находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с Ноттингем Форестом. Важно отметить, что с Аль-Иттифаком хавбек еще не подписал соглашение.

В течение месяца Лингард будет тренироваться с командой, и, если тренерский штаб будет доволен, ему предложат постоянный контракт.

Ранее главный тренер Тоттенхэма поделился ожиданиями перед матчем с Арсеналом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард Аль-Иттифак

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