Экс-игрок МЮ неожиданно присоединился к команде Джеррарда
Лингард будет тренироваться с Аль-Иттифаком.
Джесси Лингард в течение некоторого времени будет тренироваться с Аль-Иттифаком, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что саудовский клуб возглавляет легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, и именно он будет решать судьбу Джесси.
Лингард находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с Ноттингем Форестом. Важно отметить, что с Аль-Иттифаком хавбек еще не подписал соглашение.
В течение месяца Лингард будет тренироваться с командой, и, если тренерский штаб будет доволен, ему предложат постоянный контракт.
Ранее главный тренер Тоттенхэма поделился ожиданиями перед матчем с Арсеналом.
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