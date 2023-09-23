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Постекоглу: Мы выйдем и запугаем Арсенал до смерти

Наставник "шпор" уверен в своей команде.
Сегодня, 20:09
Ангелос Постекоглу / Getty Images
Ангелос Постекоглу / Getty Images

Ангелос Постекоглу поделился мыслями о завтрашнем матче Тоттенхэма против Арсенала.

Главный тренер "шпор" заявил, что прекрасно понимает принципиальность и важность завтрашнего матча, однако уверяет, что его подход все равно не изменится.

"Наш подход к игре не изменится. Мы выйдем и запугаем их до смерти. Я прекрасно понимаю принципиальность дерби Северного Лондона. Все уделяют этому столько внимания, потому что это так много значит для болельщиков. Когда я был тренером Селтика, болельщиков также интересовал только один матч.

Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит. Мы хотим участвовать в больших матчах, преодолевать стоящие перед нами задачи. Мы поедем туда, будем играть в свой футбол и посмотрим, что из этого получится", - цитирует Постекоглу 90Min.

Ранее, напомним, экс-форвард Тоттенхэма установил новый рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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