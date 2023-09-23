Кейн установил рекорд результативности в Баварии

В рамках 5 тура чемпионата Германии Бавария встречается с Бохумом.

Двумя голами в этом матче отметился главный новичок "красных" этим летом Харри Кейн. Данный дубль помог ему установить рекорд клуба в плане результативности.

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Англичанин отличился шестью забитыми мячами в 5 стартовых играх за клуб. Ранее пятью голами в пяти дебютных играх за мюнхенцев отличались Марио Манджукич, Герд Мюллер и Мирослав Клозе.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 5:0 в пользу коллектива Томаса Тухеля.

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