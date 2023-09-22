Саудовский клуб может пригласить экс-директора Баварии

Аль-Хиляль планирует прингласить Оливера Кана на должность гендиректора клуба, пишет Bild.

Напомним, что легендарного экс-вратаря уволили из Баварии с аналогичной должности после того, как клубом чудом взял чемпионство.

Недавно Кан ездил в Саудовскую Аравию, где среди прочего провел время с футболистами Аль-Хилаля и Ан-Насра.

А сейчас функционер получил от саудовцев официальное предложение, но отказался его комментировать.

Ранее также сообщалось, что в МЮ уже год нет штатного клубного врача.

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