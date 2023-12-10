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Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения

Аргентинская модель отмечает 37-летие.
Вчера, 22:53
Икарди и Нара / Instagram
Икарди и Нара / Instagram

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди поздравил свою возлюбленную Ванду Нару с днем рождения.

Аргентинка отмечает свое 37-летие, что вдохновило ее мужа на красивое послание в соцсетях.

"Свету моей жизни, в твой день рождения хочу посвятить эти слова полные любви. Ты мой спутник, моя опора и моя самая большая радость. Пусть этот день будет наполнен особенными моментами, как и каждый день рядом с тобой. Я люблю тебя больше, чем можно сказать словами. С днем рождения, любимая!"

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"10-й день ождения празднуем вместе, в который раз за эти 10 лет мы построили историю, полную незабываемых воспоминаний. Полную смеха, любви и соучастия. Спасибо за эту прекрасную семью. Спасибо за все это и многое другое", - говорится в публикации.

Также Ванда похвасталась в Инстаграме огромным букетом роз, который ей подарил Мауро.

Напомним, не так давно Икарди сделал предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов и тяжелой болезни девушки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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