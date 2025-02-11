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Фердинанд заявил, что к Роналду постоянно проявляют неуважение

По мнению экс-защитника, португалец имеет право считать себя одним из лучших.
Сегодня, 17:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду незаслуженно получает хейт в свой адрес.

Бывший защитник сравнил португальца со Златаном, заявив, что при примерно одинаковой модели поведения один всегда был обласкан фанатами, а другой наоборот.

"Все восхищаются Златаном за то, что он говорит подобные вещи, и говорят: "О, что за парень, мне нравятся его личность и характер". Когда Криштиану говорит это, они такие: "О, он такой заносчивый. Как он мог такое сказать?"

Если кто и может так говорить, так это он. Знаете, что удивительно, он был лучшим бомбардиром своих команд на протяжении последних 18 лет. Вероятно, с 2007 года он был лучшим бомбардиром каждой команды, в которой играл. Просто осознайте это. Это невероятно. К Роналду постоянно проявляют неуважение", - приводит слова Фердинанда Goal.

Ранее также Арне Слот оценил сложность АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Рио Фердинанд

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