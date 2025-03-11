Лидер Барселоны обновил национальный рекорд в Лиге чемпионов

Рафинья оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики (3:1). Бразилец оформил 11 мячей в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Вингер испанской Барселоны стал самым результативным представителем Бразилии в одном сезоне главного еврокубка. Ранее национальный рекорд удерживали Марио Жардел, Ривалдо, Кака, Неймар и Роберто Фирмино (по 10 голов).

Нынешняя кампания для звезды Барсы – третья в Лиге чемпионов. Первый сезон он завершил без мячей, а в следующем отличился трижды. В текущем розыгрыше Рафинья также оформил 6 ассистов.

Напомним, ранее Флик внес Рафинью в список претендентов на Золотой мяч-2025.

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