Флик нашел неочевидного претендента на Золотой мяч

Немец Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о Золотом мяче-2025. Специалист внес нападающего Барселоны Рафинью в список претендентов на приз, сообщает AS.

"Да, безусловно. Очевидно, что он играет очень хорошо. Его скорость и забитые мячи всегда помогают нам. Это было особенно заметно в нескольких последних матчах.

Он наделен всеми качествами хорошего игрока. Когда он в атаке, вы можете видеть, насколько он крут. Он очень сосредоточен. Я рад иметь его в нашей команде", – рассказал Флик.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 18 результативных передач. Ранее Золотой мяч завоевали четверо бразильцев – Роналдо (дважды), Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

Кстати, ранее Ривалдо раскритиковал Неймара за опрометчивое интервью.

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