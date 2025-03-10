iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флик нашел неочевидного претендента на Золотой мяч

Главный тренер испанской Барселоны решил продвигать собственного подопечного.
Сегодня, 18:29
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Немец Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о Золотом мяче-2025. Специалист внес нападающего Барселоны Рафинью в список претендентов на приз, сообщает AS.

"Да, безусловно. Очевидно, что он играет очень хорошо. Его скорость и забитые мячи всегда помогают нам. Это было особенно заметно в нескольких последних матчах.

Он наделен всеми качествами хорошего игрока. Когда он в атаке, вы можете видеть, насколько он крут. Он очень сосредоточен. Я рад иметь его в нашей команде", – рассказал Флик.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 18 результативных передач. Ранее Золотой мяч завоевали четверо бразильцев – Роналдо (дважды), Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

Кстати, ранее Ривалдо раскритиковал Неймара за опрометчивое интервью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Золотой мяч Ханс-Дитер Флик

Статьи по теме

Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды
Матч Барселоны перенесен из-за смерти врача команды Матч Барселоны перенесен из-за смерти врача команды
Бенфика, несмотря на усилия Трубина, в большинстве уступила Барселоне Бенфика, несмотря на усилия Трубина, в большинстве уступила Барселоне
Трубин эффектным тройным сейвом спас Бенфику от пропущенного Трубин эффектным тройным сейвом спас Бенфику от пропущенного

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина завоевала первую медаль в сезоне
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Украина19:25
Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Олимпийские виды19:19
Украинец Кулиш стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматической винтовки
Олимпийские виды19:01
Глава МОК: Меня в россии называют нацистом
Формула 118:51
Новый автодром Формулы-1 получил официальное название
Европа18:37
"Никакой неверности не было": Тер Стеген опроверг, что разошелся с женой из-за измены
Европа18:29
Флик нашел неочевидного претендента на Золотой мяч
Бокс18:15
"Мешок с трюками": бывший чемпион мира назвал причину, почему Дюбуа может нокаутировать Усика
Украина17:55
УХЛ: Кэпиталз примут Шторм во втором полуфинале
Киберспорт17:45
NaVi сыграют с G2 за выход в плей-офф: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 21
Украина17:25
Колос призначив нового головного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK