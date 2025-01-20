Ривалдо поставил на место Неймара: тот собирался "заменить" обладателя Золотого мяча

Нападающий аравийского Аль-Хиляля заявил, что мог бы занять место Ривалдо на ЧМ-2002. Обладатель Золотого мяча-1999 отреагировал длинным постом.

"Я слышал слова Неймара о том, что на пике формы он мог бы сыграть вместо меня на чемпионате мира в 2002 году. Честно говоря, я признаю его талант и качества, и даже верю, что он смог бы попасть в эту сборную, но играть на моем месте – совсем другая история.

При всем моем уважении и восхищении им, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что этого бы не произошло. Я был настолько сосредоточен и полон решимости в то время, так жаждал завоевать титул чемпиона мира, что никто, как бы хорош он ни был на пике своей карьеры, не мог отобрать у меня эту позицию.

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Я говорю это с большой любовью и уважением, но также с уверенностью тех, кто пережил этот момент и знает, как упорно они боролись за то, чтобы стать чемпионами мира", – написал Ривалдо в Instagram.

Вскоре Неймар попытался оправдаться в комментариях. Он заявил, что никогда не претендовал на место чемпиона в истории бразильского футбола. В то же время скандальный нападающий риторически спросил, хотел ли Ривалдо, чтобы он выбрал Роналдо или Роналдиньо.

Напомним, ранее обладатель Золотого мяча Лоу скончался в 84 года в Абердине.

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