Интер - Фейеноорд: обзор матча и результат поединка 11.03.2025
"Нерадзурри" захватили инициативу с первых минут. Такой подход быстро принес плоды. На 8-й минуте Тюрам получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и мощно пробил в дальнюю девятку.
Интер мог развивать успех, но до перерыва своими возможностями не воспользовался. Роттердамцы же перед перерывом получили право на пенальти после вмешательства VAR. Модер с отметки отправил мяч в угол, а Зоммер дотянуться до сферы не смог.
Со стартом второй половины миланцы прибавили в активности. Фактически стопроцентный момент выйти вперед появился вскоре – Белен сфолил против Тареми в штрафной. Штатный пенальтист Интера Чалханоглу уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
До конца поединка "нерадзурри" упустили еще несколько шансов забить, а счет не изменился. Интер с двумя победами в активе уверенно выходит в четвертьфинал. Следующим соперником миланцев станет мюнхенская Бавария.
Статистика матча Интер – Фейеноорд 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер – Фейеноорд – 2:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)
Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.49
Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 3
Фолы: 10 - 8
Интер: Зоммер – Павар, Ачерби (Кокки, 84), Биссек – Думфрис, Фраттези (Беренбрух, 84), Чалханоглу (Асллани, 61), Мхитарян, Карлос Аугусто (Бастон, 61) – Тареми, Тюрам (Арнаутович, 71)
Фейеноорд: Велленройтер – Рид (Митчелл, 75), Белен, Ганцко, Буэно – Модер, Смал, Иванушец (Рэдмонд, 75) – Хадж Мусса, Уэда (Траунер, 63), Слити (Карранса, 63)
Предупреждения: Асллани, Тюрам – Смал
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