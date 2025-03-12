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Футбол

Зинченко открыл счет голам в текущем сезоне в матче с ПСВ

Украинец открыл счет в матче уже на шестой минуте матча.
Вчера, 22:54
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко отличился забитым мячом.

Украинец открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

Александр получил пас от Рахима Стерлинга, протянул мяч до линии штрафной и отправил круглого под левую штангу без шансов для вратаря.

Стоит отметить, что для Зинченко гол в ворота ПСВ стал первым в текущем сезоне. Ранее в 16-ти матчах футболист не отличался результативными действиями.

На момент написания заметки счет в матче оставался 1:0 в пользу "канониров".

Ранее также Боруссия все же выбила Лилль из Лиги чемпионов.

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