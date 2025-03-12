Арсенал удержал ничью против ПСВ и прошел в четвертьфинал

В среду, 12 марта, Арсенал принимал дома ПСВ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась разгромной победой "канониров" 7:1.

Очевидно, что для Арсенала игра носила скорее символический характер, а потому Артета повел ротацию состава, и в старт попал Александр Зинченко.

Именно украинец и открыл счет уже на шестой минуте матча. Зинченко протянул мяч к штрафной и идеально пробил под левую штангу. А вот ПСВ наоборот приехал дать бой, и уже на 18-й минуте Перишич сравнял счет.

Команды активно играли в атаке, Льюис-Скелли должен был забивать, но попал в штангу, зато на 37-й минуте Деклан Райс все же вывел "канониров" вперед. До конца тайма команды обменялись моментами и ушли на перерыв.

Во втьором тайме Арсенал решил экономить силы, а потому зачастую инициативой владел ПСВ. Гости создали немало неплохих моментов и все же сумели отыграть один мяч, вырвав ничью, которая уже ничего не решала.

Статистика матча Арсенал - ПСВ 1/8 финала Лиги чемпионов

Арсенал - ПСВ 2:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 - Перишич, 18, Дриуэш, 70

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.48

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 5 - 4

Фолы: 9 - 9

Арсенал: Райя - Уайт (Тимбер, 79), Кивиор, Габриэл, Льюис-Скелли - Райс (Калафиори, 64), Жоржиньо, Зинченко (Эдегор, 79) - Стерлинг, Мерино (Троссард, 64), Тирни (Мартинелли, 79).

ПСВ: Бенитес - Ледесма, Нагало (Фламинго, 77), Обиспо (Боскальи, 68), Маласиа - Бабади, Схаутен (Верман, 46), Тиль - Бакайоко, Перишич (де Йонг, 68), Дриуэш (Байрактаревич, 80).

Предупреждения: Кивиор, Райс, Стерлинг - Бабади

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