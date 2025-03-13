Одиннадцать друзей Зинченко: украинцы, которые забивали за иностранные клубы в Лиге чемпионов

ISPORT рассказывает об украинских футболистах, которые на протяжении карьеры отмечались за не украинские команды.

Накануне Александр Зинченко впервые в карьере отметился забитым голом в рамках основного этапа Лиги чемпионов.

В общей сложности в составе не украинских команд подобным достижениям может похвастаться всего 12 футболистов. Конечно, здесь мы не считали футболистов, забивавших за команды из террористической страны.

Андрей Шевченко

Конечно, главным бомбардиром всего украинского футбола был и остается Андрей Шевченко. В общей сложности на счету звездного бомбардира 48 голов, из которых 4 он забил в составе лондонского Челси, а целых 29 в футболке Милана.

Остальные главы нынешний президент УАФ забил, выступая в составе родного киевского Динамо.

Андрей Ярмоленко

У второго лучшего бомбардира в истории сборной Украины гораздо менее удачная карьера в ЛЧ, чем у первого.

Ярмоленко провел в Лиге чемпионов в общей сложности 30 матчей и забил в них пять голов, но только один из них был не в составе Динамо, а за дортмундскую Боруссию в сезоне-2017/18.

Евгений Коноплянка

Легенда украинского футбола, который дебютировал в Лиге чемпионов только в 26 лет и только выйдя на замену забил свой первый гол в турнире. Тогда он выступал за Севилью, за которую впоследствии забил еще один мяч.

Коноплянка успел наиграть только 16 матчей в ЛЧ – по 6 в Севилье и Шальке и 4 в Шахтере. За немецкий клуб он не забивал, а вот за "горняков" однажды отличился.

Роман Яремчук

Нападающий за свою карьеру всего два сезона выступал в Лиге чемпионов, при чем у обоих успел поиграть против своих бывших клубов. За Брюгге он играл против Бенфики, а за лиссабонцев выступал против киевского Динамо, в ворота которого даже забил свой первый гол в ЛЧ.

После этого Яремчук еще дважды отмечался в плей-офф евротурнира в ворота Аякса и Ливерпуля.

Андрей Воронин

Всю свою карьеру играл за иностранные клубы, но в ЛЧ поиграл не так много – всего 14 матчей. Большинство из них (9) в составе Ливерпуля, но там он в основном выходил на замены и голами не отмечался.

А вот за Байер смог забить дважды. Причем оба гола он забил в ворота киевского Динамо в 2004 году. Более того, в обоих матчах против киевлян Воронин забивал и ассистировал, а в одном даже и красную успел заработать.

Руслан Малиновский

Полузащитник успел поиграть в Лиге чемпионов за Аталанату в трех сезонах, в двух из которых отметился по одному забитому голу.

Сначала от Руслана пострадал Ман Сити, которому Руслан забил точным ударом с пенальти, а затем Вильярреал, против которого Малиновский разрядил свою пушку. Это был последний матч Руслана в ЛЧ.

Виктор Дворник

На заре Лиги чемпионов (не Кубка чемпионов УЕФА) в турнире успел поиграть нападающий Виктор Дворник. Воспитанник Динамо не смог конкурировать в родном клубе, поиграл за небольшие команды в Украине и в 1990 поехал покорять европейские клубы не топовых чемпионатов. Так его "занесло" в пражскую Спарту, с которой он поиграл в Лиге чемпионов.

Сыграл всего в двух матчах, а в одном из них даже отличился дублем в ворота Андерлехта. К сожалению, его команде это не помогло, они уступили 2:4 и вылетели из турнира.

Олег Ящук

Этот украинский футболист прокладывал дорогу для соотечественников в чемпионат Бельгии. Он оказался там в 1996 году, но только четыре года спустя дебютировал в Лиге чемпионов. Причем сразу во втором матче проиграл Динамо 0:4.

Свой единственный гол в турнире Ящук забил в 2004 году, это был некий гол престижа в матче против бременского Вердера, который Андерлех Олега проиграл 1:5.

Руслан Любарский

В далеком 1997 году уроженец Винничины Руслан Любарский вместе со словацким клубом Кошице "залетел" в Лигу чемпионов, где поиграл против Фейеноорда, Манчестер Юнайтед и Ювентуса.

В ворота итальянцев Любарский и забил свой единственный гол в турнире, удачно сыграв на добивании.

Владлен Юрченко

1 выход в основе матча Лиги чемпионов = 1 гол. Такую статистику имеет Владлен Юрченко, ныне играющий за Металлист 1925 года. В молодости хавбек выступал за молодежные команды Байера и подключался к первой команде.

Дебютировал он в ЛЧ двумя выходами на замену в 2015 году, а год спустя вышел в старте в последнем туре группового этапа против Монако и забил им гол. После этого в ЛЧ Владлен не появлялся.

Игорь Харатин

Не так украинцы забивали в ворота Барселоны. Один из них – Игорь Харатин, который в своем дебютном матче в Лиге чемпионов отметился точным ударом с пенальти в ворота каталонского клуба.

Дальше было еще четыре поединка в этом турнире, но уже без забитых голов. Другие украинцы из Ференцвароша времен Сергея Реброва тогда не забивали за команду в ЛЧ.

Александр Зинченко

Самый свежий пример. Александр немало наиграл в Лиге чемпионов за Ман Сити, ПСВ и Арсенал, но впервые забить смог только в этом сезоне, в своем 40-м юбилейном матче в турнире.

Украинские бомбардиры в ЛЧ в составе иностранных клубов

Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 33 гола Роман Яремчук (Бенфика) – 3 Евгений Коноплянка (Севилья) – 2 Андрей Воронин (Байер) – 2 Виктор Двирнык (Спарта Прага) – 2 Руслан Малиновский (Аталанта) – 2 Андрей Ярмоленко (Боруссия Дотмунд) – 1 Олег Ящук (Андерлехт) – 1 Руслан Любарский (Кошице) – 1 Владлен Юрченко (Байер) – 1 Игорь Харатин (Ференцварош) – 1 Александр Зинченко (Арсенал) – 1

Кто станет следующим в этом списке? Артём Довбик? Виктор Цыганков? Возможно ли Михаил Мудрик?

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