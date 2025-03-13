Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в матче Лиги чемпионов против ПСВ вышел в стартовом состав Арсенала на позиции центрального полузащитника и сумел отметиться забитым голом.

Зинченко сместился в центр и с левой пробил в дальний угол обводящим ударом.

Этот гол попал в список претендентов на "Лучший гол дня" в Лиге чемпионов. За победу в этой номинации Александр будет бороться с полузащитником Боруссии Д Максимилианом Байером, хавбеком Астон Виллы Марко Асенсио и форвардом ПСВ Куаибом Дриушем.

Проголосовать за лучший гол можно на сайте УЕФА. На ISPORT доступном расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов нынешнего сезона.

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