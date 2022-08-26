Йовичевич: Наверное, Бог так захотел, чтобы я снова почувствовал Сантьяго Бернабеу

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.

По словам специалиста, он рад вернутся в мадридский клуб.

"Всю жизнь я связан с Реалом. Наверное, бог так захотел, чтобы я снова почувствовал Сантьяго Бернабеу. Это был мой дом. Я играл за Реал Мадрид-В. Эмилио Бутрагеньо, Рауль Гонсалес – у меня много знакомых в клубе, которых будет приятно увидеть".

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"Каждый день для меня – это большая спортивная авантюра. Это мечта. Я работал ради этого. Рабочая этика должна быть максимальной. Моя работа привела меня к тому, что я стою сейчас перед вами. Надеюсь, что через 5 лет я буду лучшим тренером и лучшим человеком, чем сейчас. Идем шаг за шагом и будем сражаться до конца", - отметил Йовичевич.

Напомним, Йовичевич выступал за вторую команду Реала с 1991 по 1996 год. Также он провел несколько товарищеских матчей за первую команду.