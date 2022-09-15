Йовичевич: Это лучший Селтик на протяжении последних 20 лет

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Селтиком (1:1).

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич подвел итоги противостояния. По словам специалиста, шотландская команда сейчас находится в отличной форме.

"Это был трудный матч. Я уверяю вас, что каждой команде было бы непросто с таким Селтиком. Это лучший Селтик на протяжении последних 20 лет – с хорошим тренером и с очень динамичными футболистами, которые очень быстро вступают в отбор мяча после потери, очень агрессивны в прессинге, не дают дышать вообще. Если вы видели, то в первом матче они должны были забивать 4 мяча Реалу. Проиграли 0:3, но к 60-й минуте Селтик превосходил мадридцев и по моментам, и по игре".

Йовичевич отметил агрессивный настрой соперника на первых минутах игры.

"Мы здесь не говорим о случайности, мы готовились очень серьезно. У них больше опыта, у них интернациональный состав с высокой стоимостью игроков, они были фаворитами. Мы знали, что начало матча будет агрессивным, и выдержать этот момент для нас было очень важно. Однако они забили. Они чувствовали поддержку своих болельщиков, которые их толкали вперед и оказывали энергию".

Наставник Шахтера отметил настрой украинской команды перед матчем.

"Для нас это отличный опыт. Думаю, не давали сопернику создавать много моментов. Знали, за кого мы играем: понимаем, что нас поддерживали люди на трибунах, давали нам импульс, плюс 40 миллионов находящихся в своей стране украинцев, которые 100% смотрели наш матч и придавали нам энергию. Так что это очко, можно сказать, отличный результат. Не только потому, что взяли балл, но и забрали 2 очка у Селтика. Это может быть важно, потому что никогда не знаешь, как будет дальше", - отметил Йовичевич.

В турнирной таблице группы Шахтер занимает второе место, имея четыре очка. Лидирует Реал, у которого шесть очков.

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