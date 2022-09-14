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Шахтер - Селтик: видео голов

Вашему вниманию забитые мячи матча.
Сегодня, 20:48
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
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В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Селтиком.

Первые минуты матча оказались весьма опасными для ворот украинского клуба, так как гости сразу же ринулись в атаку.

Спустя пару моментов старания Селтика вознаградились. Уже на 10 минуте Рео Хатате открыл счет, пробив точно мимо Трубина.

Вашему вниманию забитый гол Хатате:

Но, к счастью, в середине первой половины игры украинский коллектив восстановил паритет усилиями Михаила Мудрика.

Вашему вниманию забитый гол Мудрика:

Напомним, что ранее в Юношеской Лиге УЕФА Шахтер U-19 справился со своими сверстниками из Шотландии, добыв вторую победу в розыгрыше турнира.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер селтик
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Шахтер - Селтик: видео голов
Шахтер - Селтик: видео голов

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