Шахтер - Селтик: видео голов

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Селтиком.

Первые минуты матча оказались весьма опасными для ворот украинского клуба, так как гости сразу же ринулись в атаку.

Спустя пару моментов старания Селтика вознаградились. Уже на 10 минуте Рео Хатате открыл счет, пробив точно мимо Трубина.

Вашему вниманию забитый гол Хатате:

Но, к счастью, в середине первой половины игры украинский коллектив восстановил паритет усилиями Михаила Мудрика.

Вашему вниманию забитый гол Мудрика:

Напомним, что ранее в Юношеской Лиге УЕФА Шахтер U-19 справился со своими сверстниками из Шотландии, добыв вторую победу в розыгрыше турнира.

Источник: MEGOGO