Шахтер - Селтик: видео голов
Вашему вниманию забитые мячи матча.
В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Селтиком.
Первые минуты матча оказались весьма опасными для ворот украинского клуба, так как гости сразу же ринулись в атаку.
Спустя пару моментов старания Селтика вознаградились. Уже на 10 минуте Рео Хатате открыл счет, пробив точно мимо Трубина.
Вашему вниманию забитый гол Хатате:
Но, к счастью, в середине первой половины игры украинский коллектив восстановил паритет усилиями Михаила Мудрика.
Вашему вниманию забитый гол Мудрика:
Напомним, что ранее в Юношеской Лиге УЕФА Шахтер U-19 справился со своими сверстниками из Шотландии, добыв вторую победу в розыгрыше турнира.
Источник: MEGOGO