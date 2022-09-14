Шахтер U-19 во второй раз победил в Юношеской Лиге УЕФА

В рамках второго тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА юниоры донецкого Шахтера встречались с Селтиком U-19.

"Горняки" открыли счет в матче после атаки левым флангом в середине первого тайма. Ющенко запер прострел в штрафную.

На старте второго тайма игрок Селтика срезал мяч в свои ворота и улучшил положение Шахтера.

За 15 минут до конца матча "кельты" смогли отыграть один мяч, но больше их не хватило.

Шахтер – Селтик 2:1

Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) – Брукс, 75

Отметим, что в первом туре "горняки" также одержали победу, обыграв сверстников из РБ Лейпциг.